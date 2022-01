El primer examen que tuvo Necaxa en el Clausura 2022 fue complicado debido a la expulsión de Luis Ángel Malagón, al final los Rayos reprobaron esa primera prueba al perder de visitantes contra los Bravos de Juárez y mantenerse sin sumar puntos en la primera jornada del certamen. La revancha no será nada sencilla para los de Pablo Guede que hoy en punto de las 21:00 horas recibirán a los Rayados de Monterrey, un duro sinodal que tiene una plantilla poderosa y que exigirá el mayor de los desempeños por parte de toda la plantilla de Necaxa.

La buena noticia, es que Monterrey tampoco tuvo un buen debut la semana pasada al empatar sin goles en su estadio ante Querétaro que en el papel llegaba como víctima a ese encuentro. Bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, los Rayados no se han visto como un equipo peligroso u ofensivo, sino más bien un conjunto práctico que busca sobre todo el resultado sin importar tanto las formas. Esto podría abrir la puerta a que Necaxa tome la iniciativa buscando el control de la pelota y sobre todo tener una presentación exitosa este año ante la afición que lleva mucho tiempo esperando volver a ver al equipo.

Otro dato importante es que como se había adelantado, Necaxa sí podrá recibir gente en las gradas a pesar de los cambios que ha habido en los últimos días por los contagios por COVID-19, todo parece indicar que será máximo el 50% del aforo lo que se permita en el Estadio Victoria cumpliendo todos los protocolos sanitarios que ya se conocen. El poder tener afición sin duda será un aliciente para los Rayos que tienen una deuda importante con la gente que quiere tener un equipo que dé resultados en la cancha.

En el campo, Edgar Hernández será el arquero titular debido a la suspensión de Malagón y todavía no se sabe si Milton Giménez, recién refuerzo, podrá ver actividad él todavía no aparecer registrado en la página oficial de la Liga MX. Será importante la alineación que mande el profe Guede para conocer qué intenciones tiene en este partido que puede devolverle la confianza al plantel o poner en predicamentos el torneo desde su arranque.

A Necaxa no le va mal en el pasado reciente ante Monterrey sumando cuatro juegos al hilo sin conocer la derrota ante los regios con una victoria y tres empates. Por el momento que viven ambos equipos y el regular o mal sabor de boca que dejaron en la primera jornada, ambos necesitan tres puntos en este amanecer de torneo que les permitan no alejarse de las primeras ocho posiciones de la clasificación general.

