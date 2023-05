Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ministra Norma Piña, recibió en Marruecos este domingo el premio de Derechos Humanos 2023, otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ. por sus siglas en inglés), y en su discurso destacó la independencia y autonomía en las decisiones judiciales.

El premio de la IAWJ es reconocido con el voto de más de 10 mil 400 juezas y aliadas en 143 países de todo el mundo, difundió la Suprema Corte en un comunicado.

En el caso de la Ministra Piña, quien también es presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, el premio fue otorgado «por el compromiso asumido para asegurar la implementación de principios de derechos humanos y otros referentes significantes para avanzar en la justicia para mujeres, niñas, niños y familias», indicó la Corte.

Al recibir la presea, la Ministra Norma Piña consideró que, junto con sus colegas de la IAWJ, forma parte de «un frente común por la defensa de la constitucionalidad democrática en nuestros países; por la defensa de la independencia y la autonomía judicial como baluartes de nuestras libertades».

«La única forma de que nuestra función jurisdiccional se erija como un mecanismo de protección de los derechos humanos, de nuestras democracias constitucionales es que podemos desempeñarla libremente, sin presiones ni condicionamientos. Nuestra única presión debe ser cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales que nuestros países han decidido darse, así como los compromisos internacionales asumidos.

«Hoy, pongo sobre la mesa la importancia de la independencia judicial como la garantía de estos derechos, porque su realización exige que la impartición de justicia sea sin subordinación interna o externa alguna. El reconocimiento que hoy me otorgan lo entiendo como un reconocimiento a mi País. A las mexicanas y mexicanos comprometidos con el Estado de Derecho», expresó.

La Ministra Piña llamó a sus pares a mantenerse unidas en la defensa de los derechos humanos en favor de las mujeres y ante «la zozobra por la fragilidad de lo ganado».

«Sin ustedes, las mujeres -las que me precedieron y las que comienzan- yo no hubiera podido romper el techo de cristal en mi País. También me queda claro que, en tiempos difíciles, en tiempos de definición, la unidad es clave. Tenemos muchos y muy fuertes motivos de unidad. Nos une la defensa de los derechos humanos. Nos tenemos como juzgadoras. Nos tenemos como mujeres», destacó.

La Ministra reconoció que se reúne cada dos años con sus pares de la Asociación Internacional de Mujerez Juezas (IAWJ).

En la semana que concluye, la organización celebró en Marruecos su décimo sexta conferencia bienal, cuyo tema principal fue el de «Mujeres juezas: logros y desafíos» con subtemas de trauma y resiliencia, hermandad y solidaridad e innovación y liderazgo.

En esta reunión, organizada cada dos años, se promueve la discusión para promover mejores prácticas jurisdiccionales, informó la Suprema Corte.

Durante esta bienal también se distingue a líderes en el ámbito jurisdiccional a través de reconocimientos que se otorgan por nominación de las juzgadoras que forman parte de la IAWJ, como fue el caso de la Ministra Norma Piña.

Fundada hace 30 años, esta red global de mujeres juezas se plantea promover la igualdad en todo el mundo, a través de la construcción de espacios seguros para las mujeres juezas; capacitación y planes de estudio sobre temas de trata de personas y derechos LGBTQ, entre otros.

Además, la Asociación trabaja con Gobiernos extranjeros para promover cambios y reformas institucionales.

Otras premiadas

En algunas bienales anteriores, otras juzgadoras han sido reconocidas con el premio de Derechos Humanos, difundió la SCJN:

– Bertha Wilson (1998), fue la primera jueza de la Corte Suprema de Canadá.

– Navanethem Pillay (2000), jurista sudafricana, fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2008 a 2014.

– Arline Pacht (2002), socia fundadora de la DIAW de Estados Unidos.

– Gertrude Mongella (2004), fue la primera presidenta del Parlamento Panafricano, creado en 2004.

– Carmen Argibay (2006), ministra de la Corte Suprema de Justicia de Argentina.

– Esmeralda Arosemena de Troitiño (2008), actualmente es comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Elena Highton (2010), fue ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina desde 2004 hasta 2021.

– Claire L’ Hereux Dubé (2012), segunda mujer nombrada para la Corte Suprema de Canadá, de 1987 a 2002.

– Sanji Monageng (2014), jueza de la Corte Penal Internacional en La Haya de 2009 a 2018.

– Patricia Wald (2016), fue la primera mujer en el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia.

– Ruth Bader Ginsburg (2018), segunda jueza nombrada en la Corte Suprema de Estados Unidos.

– Silvia Cartwright (2021), jurista de Nueva Zelanda, quien también fue Gobernadora General de su país.