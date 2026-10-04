Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX.- Michael J. Fox recibió la máxima distinción civil de Canadá por su trayectoria y su labor internacional en favor de la investigación sobre la enfermedad de Parkinson. El protagonista de Volver al Futuro realizó una inusual aparición pública en Rideau Hall, residencia oficial del Gobernador General en Ottawa, donde fue ascendido al grado de Compañero de la Orden de Canadá.

Durante la ceremonia, la gobernadora general Louise Arbour destacó la valentía, imaginación y determinación del actor, quien fue una de las 51 personas reconocidas o ascendidas dentro de la Orden de Canadá.

Fox reveló en 1998 que había sido diagnosticado con Parkinson y dos años después creó la Michael J. Fox Foundation, organización que ha destinado más de tres mil millones de dólares a investigaciones relacionadas con la enfermedad.

El reconocimiento canadiense se suma al premio humanitario Bob Hope que recibió recientemente durante la ceremonia de los Emmy por sus aportaciones a la investigación y defensa de quienes viven con Parkinson.

En aquella ceremonia, Fox recordó que inicialmente mantuvo en secreto su diagnóstico por temor a que afectara su carrera. Sin embargo, aseguró que el respaldo del público le permitió comprender que aceptar la enfermedad no significaba rendirse, sino trabajar por quienes enfrentan la misma condición.