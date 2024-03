CDMX.- Cameron Diaz, de 51 años, dio a conocer mediante un posteo de Instagram el nacimiento de su segundo hijo; informó que, por seguridad y privacidad, ella y su marido no compartirán fotos del infante.

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Diaz reveló sentirse agradecida y muy afortunada de dar la bienvenida a un nuevo integrante de la familia, acompañando el posteo con una fotografía de una obra de arte que llevaba el mensaje «Un Pajarito me Susurro».

«Estamos bendecidos y emocionados de anunciar el nacimiento de nuestro hijo, Cardenal Madden ¡Él es increíble y todos estamos muy felices de que esté aquí! Por la seguridad y privacidad de los niños, no publicaremos ninguna foto, pero él es muy lindo», aseveró.

«Nos sentimos muy bendecidos y agradecidos. Enviamos mucho amor de parte de nuestra familia a los suyos ¡Mis mejores deseos y buenas tardes!», finalizó en el comunicado.

La actriz se casó en 2015 con el guitarrista y músico Benji Madden, con quien ya comparte una hija, de 4 años , llamada Raddix Madden Diaz, producto de una concepción en vientre de alquiler.