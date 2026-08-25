Recibe a policías con amenazas y termina bajo arresto

Un reporte por presunto abuso sexual terminó con la detención de Jorge “N”, de 33 años, luego de que presuntamente amenazara y agrediera a policías estatales que acudieron a un domicilio de la colonia Martínez Domínguez.

Los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando recibieron, a través de la frecuencia de radio, la solicitud de apoyo para atender un supuesto caso de abuso sexual en esa zona de la capital.

Al llegar al domicilio señalado, los agentes tuvieron contacto con Jorge “N”, quien, de acuerdo con la información oficial, comenzó a lanzar amenazas verbales contra los policías y advirtió que agrediría físicamente a quien intentara detenerlo.

Ante esta conducta, los elementos de la Policía Estatal procedieron a someterlo y efectuar su detención. Posteriormente le dieron lectura a los derechos que le corresponden como persona detenida.

Jorge “N” fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.

La información proporcionada por las autoridades no precisa la posible relación del detenido con el reporte inicial por presunto abuso sexual ni aporta mayores datos sobre ese señalamiento.