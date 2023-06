Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En los primeros cuatro meses de este año, los ingresos petroleros transferidos a la Tesorería de la Federación para cubrir el Presupuesto de Egresos cayeron en 62.8 por ciento a tasa real anual ante una caída del precio del crudo.

El monto fue de 65 mil 992 millones de pesos en dicho periodo.

Se trata de recursos que son transferidos para que los ingresos petroleros del Gobierno federal que se destinan a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación se mantengan en 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto, según establece la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La caída en estos recursos obedece, en buena medida, a una reducción del precio del petróleo en lo que va del año, explicó la Secretaría de Hacienda.

Del cierre de 2022 al 30 de abril pasado, el precio del petróleo WTI, referente internacional altamente correlacionado con el crudo mexicano, ha mostrado una caída de 5.7 por ciento.

Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público de México Evalúa, señaló que, además de la reducción del precio del crudo, los ingresos del sector público han caído en general este año, por lo que el Gobierno federal no ha podido dar suficientes apoyos a Pemex y una forma de compensar eso es con menores recursos por transferencias que la paraestatal realiza a la Tesorería de la Federación.

Según los datos más recientes de Hacienda, los ingresos totales en los primeros cuatro meses del año reportan una caída de 3.1 por ciento. La parte petrolera –en la que se incluyen estas transferencias– tiene una disminución de 28.8 por ciento, mientras que la no petrolera no ha logrado compensarlo, pues su avance es de sólo 2.7 por ciento.

Campos detalló que el Gobierno federal puede estar optando por «perdonarle» el cobro del Derecho por Utilidad Compartida (DUC), que es el impuesto más significativo de Pemex.

«A lo mejor es una manera de que el Gobierno apoye a Pemex dado que no le puede dar directamente recursos por la falta de liquidez», comentó.

Frente a esta situación, consideró que los ingresos por el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a combustibles no serían suficientes para compensar las caídas en ingresos petroleros.

De enero a abril de este año, por ese rubro del IEPS se recaudaron 44 mil 353 millones de pesos.

Campos señaló que debido a una caída en los ingresos, en los primeros cuatro meses de este año se vieron recortes en el gasto de rubros como salud e incluso en programas sociales.

Esta tendencia se podría mantener a lo largo del año si no se revierte la disminución de ingresos del sector público, advirtió.