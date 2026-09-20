CDMX.- Sylvester Stallone reveló que se enteró por televisión de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo había nombrado enviado especial para Hollywood junto con los actores Jon Voight y Mel Gibson, sin haberle consultado previamente.

El anuncio fue realizado por Trump en enero de 2025 a través de sus redes sociales, donde señaló que los tres actores serían sus “ojos y oídos” para contribuir a recuperar el impulso de la industria cinematográfica estadounidense.

En entrevista con The Sunday Times, Stallone recordó su sorpresa al escuchar la noticia y aseguró que, de haber sido consultado previamente, habría advertido que la iniciativa difícilmente funcionaría.

El protagonista de las sagas Rocky y Rambo, quien ha expresado públicamente su respaldo a Trump, explicó que posteriormente habló con el mandatario y rechazó asumir la encomienda.

Stallone argumentó que Hollywood funciona bajo una estructura corporativa en la que los grandes estudios mantienen independencia en sus decisiones, por lo que consideró poco viable que tres actores pudieran modificar su funcionamiento.

Jon Voight, en cambio, aceptó participar en la iniciativa y ha sostenido reuniones con sindicatos, productores y directores. Entre las propuestas analizadas se encuentran beneficios fiscales para incentivar las filmaciones en Estados Unidos y reducir el traslado de producciones al extranjero.