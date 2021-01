César Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El actual Gobierno federal se ha negado a recibir equipos no intrusivos para el control de armas y no ha pedido la extradición de traficantes detenidos en Estados Unidos, reprochó el Embajador de ese país en México, Christopher Landau.

El diplomático reprochó que México puede hacer más para combatir el tráfico de armas.

Mencionó que durante las visitas que realizó a México el ex Fiscal General estadounidense, William Barr, ofreció extraditar a traficantes de armas detenidos en Estados Unidos y que se les busca en México.

“Nunca recibimos una petición de extradición durante mi gestión, me dio mucha pena porque me hubiera gustado ver una”, apuntó Landau.

“También hemos ofrecido donar al Gobierno de México equipos no intrusivos para controlar el tráfico de armas en la frontera y no se han aceptado”.

“Para mí es como si nosotros estuviéramos mandando armas a Hitler durante la Segunda Guerra”, comentó.

“Yo sí creo que hay más que nosotros podemos hacer, pero también hay más que México puede hacer para controlar eso”.

Landau se refirió al “culiacanazo” –cuando se detuvo en Culiacán, Sinaloa, a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, y luego fue liberado–, como una muestra del poderío en armas que tienen el crimen organizado en México.