Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), incluida la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), protestaron ayer frente a Palacio Nacional en contra de la reforma propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para permitir el cabotaje aéreo.

Los trabajadores proyectaron sobre la fachada de Palacio la etiqueta #NOalCABOTAJE, para exigir al Mandatario federal que frene los cambios legales con los que pretende abrir el mercado interno de aviación a líneas aéreas extranjeras.

Los inconformes realizaron una marcha sobre Paseo de la Reforma y llegaron al Zócalo donde organizaron una concentración.

«Los cielos no se venden, los cielos se defienden», corearon desde la Plaza de la Constitución.

«Los cielos de México, para los mexicanos», se leía en una de las lonas que exhibieron durante la protesta, en la que también participaron integrantes del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM).

ASPA ha denunciado que las reformas a la Ley de Aviación Civil no ayudarán a que México recupere la Categoría 1 en seguridad aérea, pero sí generarán riegos laborales que podrían afectar 1.4 millones de empleos de la industria, que aporta 3.5 del PIB, lo que representa unos de 38 mil millones de dólares.

El CPAM advirtió que la participación empresas extranjeras en rutas domésticas podría implicar riesgos debido a la falta de tecnología e infraestructura de vigilancia.

El 15 de diciembre, el Presidente envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que elimina la prohibición para que aerolíneas internacionales puedan incursionar en el mercado de vuelos nacionales, una práctica conocida como cabotaje.

La propuesta elimina también la prohibición para que permisionarios extranjeros puedan realizar traslados aéreos en territorio nacional, lo que a decir de especialistas busca presionar a las aerolíneas nacionales a abaratar precios y ampliar destinos.

El Mandatario impulsó la reforma tras criticar a las líneas aéreas nacionales por precios elevados y por no cubrir todas las rutas al interior del País.

El 5 de diciembre, desde Campeche, el Presidente lanzó un doble amago a las aerolíneas, ya que anunció que permitirá que empresas extranjeras operen en destinos nacionales y advirtió que en un año entrará en funcionamiento la línea gubernamental a cargo del Ejército.