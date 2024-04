Jacqueline Ponce León / Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-Las hijas de Patricio Cabezut no fueron sometidas al programa Antenas, herramienta de ayuda sicológica que detecta casos de abuso infantil, ya que se dejó de usar en la Fiscalía de la CDMX en diciembre de 2021, según declaró Julia Borbolla, sicóloga y creadora del instrumento.

«No es posible que las hijas de Patricio Cabezut hayan usado la herramienta porque no estaba en acción. Hablé con la operadora, que ya estaba en otro puesto, le pregunté si ella había visto a estas niñas y me dijo ‘no, yo no conozco este caso'», dijo en entrevista Borbolla, fundadora de la Asociación Antenas por los Niños.

Al ser dueña de la patente de la herramienta, Borbolla le cobraba una cuota de recuperación de 50 mil pesos anuales a la Fiscalía de la CDMX por el uso. Sin embargo, desde 2018 se generó un adeudo que se acumuló hasta 2021, es decir, un año antes de que empezara el pleito legal entre Cabezut y Áurea Zapata.

El programa Antenas operaba en la Capital desde 2012 en la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar; Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas, y Adolescentes; y Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales.

«Además de que el programa está en las fiscalías nombradas, está en mi consultorio y yo no me presto a que la usen para peritajes ni para nada, porque no puedo ser juez y parte», expresó la especialista, quien se refirió así al hecho de que en redes sociales se ventiló que las niñas habían utilizado esta herramienta.

Zapata dijo recientemente que el ex conductor de Hoy era buscado por presunto abuso sexual contra sus dos hijas, Ana Lucía y Fátima.

Antenas es un personaje que no tiene género, vive en el planeta Antenópolis y crea un ambiente de confianza para que los niños puedan abrirse a hablar con libertad mientras el sicólogo opera el programa detrás de una pantalla.

Los resultados que la herramienta arroje pueden funcionar legalmente como pruebas resolutorias, siempre y cuando el software esté activo.

«De 10 niños que entran con Antenas, por lo menos siete dan información que los jueces llaman sustantiva y sirve para abrir la carpeta de investigación o determinar una detención», afirmó.

Borbolla busca que la herramienta se siga implementando en la Fiscalía, pero no ha recibido respuesta por parte de Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México.

ASÍ LO DIJO

«Estas niñas no fueron a mi consultorio, y aunque hubieran querido ir para que les sirviera para declarar, no las hubiera aceptado. No hay manera de que eso sea verdad».

Julia Borbolla, sicóloga