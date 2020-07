Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Panistas se deslindaron ayer de las revelaciones de sobornos que hizo Emilio Lozoya, ex director de Pemex.

Ricardo Anaya aseguró que es falso que haya recibido dinero para avalar las reformas del Pacto por México en la Administración de Enrique Peña.

“Jamás he cometido un acto indebido. Además de falsa, la información es absurda: nadie me tenía que convencer, pues en el PAN llevábamos años impulsando la reforma energética. Apoyé la reforma con enorme convicción”, señala en un comunicado.

Grupo REFORMA publicó ayer que el ex directivo de Pemex aseguró que el Gobierno federal pagó sobornos por 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PAN, entre ellos a Anaya, para que aprobaran las reformas.

También Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, rechazó conductas indebidas.

“Es totalmente falso que como Senador de la República haya recibido beneficio alguno por la iniciativa que el Grupo Parlamentario presentó y debatió públicamente para que transitara como sucedió”, refirió en un comunicado.

Asimismo, el ex senador Ernesto Cordero se deslindó.

“Son falsas, sin sustento ni pruebas. Siempre he actuado con legalidad en las responsabilidades que he desempeñado como servidor público”, publicó en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la dirigencia del PAN sostuvo que quien acusa está obligado a probar.

“Hasta el momento solo son dichos de un presunto criminal que podría acusar a los adversarios del Gobierno federal, con tal de salvar su situación jurídica como indiciado”, indicaron.

¡Participa con tu opinión!