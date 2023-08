Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes del Frente Nacional por la Familia, pobladores y políticos mostraron ayer su rechazo a los nuevos libros de texto gratuitos de educación básica de la SEP, a los cuales acusaron de adoctrinar y dejar fuera la ciencia.

La marcha, según fuentes oficiales, inició sobre la Calle Madero, donde en el frente se portó una gran pancarta con la frase: Educación sí, adoctrinamiento no.

Durante la caminata, los asistentes gritaron consignas como «López marxista, no seas clasista», «López escucha, nuestros hijos están primero» y «Ciencia sí, ideología no».

«Hemos advertido que los contenidos y temática están dispersos, en desorden y se hablan de diversos temas en cada libro, sin una secuencia ordenada en el objetivo a seguir, es decir, no cuentan con una estructura pedagógica sino que de un tema se saltan a otro, y eliminan casi prácticamente conocimientos de matemáticas y ciencias exactas», se reprochó.

De acuerdo con reportes locales, entre los políticos que asistieron estuvieron las diputadas panistas y priistas, Nancy Macías y Verónica Romo, respectivamente, así como Jaime Beltrán, Secretario del Ayuntamiento de Aguascalientes.

Esta entidad, gobernada por la Mandataria panista Teresa Jiménez, es una de las ocho de Oposición que se han negado a la distribución de los ejemplares hasta que la SEP les brinde certeza jurídica, luego de varios amparos que se encuentran en contra de los libros.

Ayer mismo, madres y padres de familia tsotsiles de la escuela primaria «Benito Juárez», en la comunidad San Antonio del Monte, a 10 minutos de esta ciudad, quemaron ayer unos mil libros de textos gratuitos porque en estos se reconoce la diversidad sexual y el comunismo.

«No beneficia nada estos libros. Hablan de comunismo, lesbianismo, prácticamente no enseñan nada», dijo un hombre, mientas otro pateaba los libros.

«Es para el bien de los niños que no aprendan cosas así, lo que es cambiar de sexo, que un niño que vaya creciendo y que vaya a ser niña o que una niña quiera ser niño, que no vaya con su género».

Horas antes del incendio, madres y padres de los 450 alumnos de la primaria, y hasta habitantes que también fueron invitados, celebraron una asamblea en la que decidieron que no querían los nuevos libros y que usarán los viejos.

En San Antonio del Monte, más de la mitad de sus habitantes profesan la religión cristiana, hablan tsotsil y se rigen bajo usos y costumbres. Esta es una de tantas localidades indígenas que se formó en las orillas de San Cristóbal de las Casas, provenientes de otros municipios de los Altos de Chiapas.

CON INFORMACIÓN DE MARIANA MORALES