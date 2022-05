Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Colegios, asociaciones y federaciones de médicos especialistas expresaron su desacuerdo con la nueva contratación de médicos cubanos anunciada por el Gobierno federal.

En un pronunciamiento difundido el pasado lunes, rechazaron que exista un déficit de personal médico en el país y consideraron la medida una «falta grave» en contra de los profesionales de la salud nacionales.

«En nuestro país si hay médicos con capacidad avalada por las universidades de la República Mexicana, formados en el pleno conocimiento de las necesidades e idiosincrasia de nuestra población, algunos de ellos desempleados o empleados eventualmente con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema», indicaron.

Los médicos extranjeros que pretende contratar el Gobierno federal, sostuvieron, no reúnen las competencias requeridas y no tienen funciones debidamente especificadas.

«Su intervención no ha representado beneficio para la atención de nuestra población y si es una grave falta de equidad para los médicos de nuestro país», reprocharon.

Los médicos mexicanos, señalaron, trabajaron en la atención de los pacientes de Covid-19 arriesgando incluso sus vidas y en muchas ocasiones comprando ellos mismos los equipos de protección personal necesarios.

El pronunciamiento es suscrito, entre otros, por los presidentes de los colegios de medicina general, medicina interna, neurocirugía y acupuntura.

