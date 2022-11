Rechazan Incremento al ISN

Reclama Iniciativa Privada madruguete en aumento del 25% en el Impuesto Sobre la Nómina (ISN), al pasar de 2 a 2.5% en su cálculo para el año 2023, luego de que el secretario de Finanzas del Estado, Alfredo Martín Cervantes García, informara en exclusiva a El Heraldo de Aguascalientes sobre este incremento que impacta directamente a las empresas locales.

El presidente del Consejo Directivo de Coparmex Aguascalientes, Juan Manuel Ávila Hernández, manifestó que el Gobierno Estatal no consultó a organismos o cámaras empresariales sobre la intención de elevar el ISN para incrementar la recaudación de 1,100 a 1,400 millones de pesos, dentro de la propuesta de Ley de Ingresos del próximo año que se presentó para su análisis, y próxima aprobación por el Congreso del Estado.

«Nos sentimos extrañados porque hasta el día de hoy no se nos ha propuesto ni mostrado la estructura o proyectos de qué se va a hacer con este incremento, no es un momento para aumento de impuestos», expresó el líder empresarial.

Si bien, el espíritu del Impuesto Sobre la Nómina tiene el objetivo de promover la competitividad del estado y las empresas, así como generar proyectos especiales, financiamiento y detonar el empleo, las autoridades no pueden olvidar que las principales afectadas con cargas impositivas son las empresas medianas y pequeñas que concentran el 80% de la generación de empleos, enfatizó.

Ávila Hernández cuestionó que las condiciones económicas son adversas para el empresariado, que se ve afectado por las políticas federales de incremento en el salario mínimo con una tasa de referencia de 10%, así como el costo que asumirán por la reforma de aumento de vacaciones, principalmente en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas.

Lamentó que se haya dado a conocer este incremento de manera pública sin que se haya abierto un diálogo para consensuar la dinámica en la que se planea asignar y retornar estos recursos en proyectos que beneficien a los empresarios que aportan estos ingresos, al reiterar el compromiso del empresariado para coadyuvar en el impulso económico de la entidad.

“Nuestra reacción no es de antagonismo, sino de colaboración con la administración pública, los empresarios no están de acuerdo, no son las formas de incrementar impuestos, sin mediar diálogo alguno con los principales afectados…” Juan Manuel Ávila