Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los nuevos exámenes para la permanencia en el Poder Judicial de la Federación, que contemplan las opiniones del titular del juzgado y de los compañeros de trabajo como determinantes para la calificación, provocaron un rechazo generalizado entre los trabajadores.

Ayer no hubo sede del Poder Judicial de la Federación donde no se registraran protestas de trabajadores, además de que bloquearon avenidas principales de la CDMX, Monterrey y Guadalajara.

Los manifestantes cuestionaron que sea la primera vez que una evaluación considere la separación de los funcionarios que tengan menos de 60 de calificación, como indica el acuerdo del Órgano de Administración Judicial.

La regulación está enfocada para medir el desempeño de 32 mil funcionarios judiciales, entre secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales.

Un elemento cuestionable, destacaron trabajadores, es que la opinión de Jueces y Magistrados y de los compañeros de juzgados serán criterios que representen el 30 por ciento de la evaluación.

«Es injusto, cuando los jueces están entrando por una votación y a nosotros sí nos quieren evaluar. Queremos que se eche para atrás todo absolutamente y que dejen a la base trabajadora hacer lo que ha hecho durante años», dijo Juan Alberto Prado, secretario general del Sindicato Renovación.

A las afueras de las oficinas de Avenida Revolución, Víctor Mata, secretario de Tribunal, sostuvo que los trabajadores no se oponen a ser evaluados, sino a que los resultados puedan derivar en su separación inmediata del cargo.

Debido a la protesta, que afectó las actividades en tribunales y juzgados federales en varios estados del País y que colapsó las actividades en las principales ciudades del País, autoridades judiciales declararon día inhábil para evitar que corrieran plazos procesales.

El OAJ estableció que la evaluación considerara un examen de conocimientos que valdrá un 40 por ciento, productividad, trabajo en equipo, ética, y comportamiento profesional. Quienes obtengan de 80 a 100 puntos evitarán una evaluación durante dos años, los de 60 a 79 podrán seguir en su puesto un año, pero someterse a «acciones de fortalecimiento», los de 60 a 79 puntos y los de 59 o menos podrán solicitar un examen extraordinario.

Confronta Aguilar a evaluador

El presidente de la Corte, Hugo Aguilar, consideró que la evaluación de desempeño «no debe ser punitiva», contrario a la instrucción del titular del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas.

«Para seguir fortaleciendo al PJF, es indispensable hacerlo con respeto y escucha», dijo el Ministro, quien se reunió con Raúl Bolaños y Ricardo Monreal, líderes de San Lázaro.

El líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Jesús Gilberto González, dijo aceptar las evaluaciones siempre y cuando no impliquen ceses arbitrarios.