Staff Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.-El Mandatario estadounidense, Donald Trump, rezagado en las encuestas de intención de voto y ante una profunda crisis sanitaria, social y económica, pareció sugerir ayer el aplazamiento de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Sin embargo, la aparente propuesta, que requeriría la intervención del Congreso, fue rechazada de inmediato hasta por sus mismos colegas republicanos.

En Twitter, el Presidente alegó que un incremento en el voto por correspondencia debido a la pandemia de coronavirus derivará en fraude electoral. Pero cambiar el día de las elecciones es prácticamente imposible, y la simple idea fue vista como otro intento de Trump de socavar la confianza en el sistema político estadounidense.

“Con el voto universal por correo (no el voto en ausencia, que es bueno), la de 2020 será la elección más inexacta y fraudulenta en la historia”, escribió en un tuit.

La presidenta de la Cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, respondió al mensaje de Trump con una cita de la Constitución que asigna al Congreso el poder de establecer el momento de las elecciones.

Por su parte, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, manifestó que la fecha de los comicios está grabada en piedra, y el líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que las elecciones “deben seguir adelante” como está programado.

Los senadores republicanos Ted Cruz, Marco Rubio y Lindsey Graham, partidarios incondicionales de Trump, también rechazaron la idea y subrayaron que habrá una votación segura en noviembre.

“Vamos a tener una elección, será legítima, será creíble, será lo mismo de siempre”, apuntó Rubio a periodistas en el Capitolio.

Tras enfrentar el rechazo de los republicanos por siquiera haber insinuado la idea, Trump pareció retractarse más tarde en la misma red social, sugiriendo que solo intentaba atraer la atención a los problemas en el voto por correo.

Los especialistas estiman que las demoras en el conteo de los sufragios por correspondencia podrían significar que los resultados no estarán disponibles el día de los comicios.

“¡Debemos saber los resultados de la elección en la noche de la elección, no días, meses o incluso años después!”, escribió el Presidente.

Sin mencionar a Trump, en un discurso durante el funeral del congresista afroamericano John Lewis, el ex Mandatario Barack Obama defendió ayer el voto por correo y criticó las trabas impuestas al servicio postal por “gente en el poder”.

SUGERENCIA INDECOROSA

“¿Demorar los comicios hasta que las personas puedan votar adecuadamente y con seguridad?”

@realDonaldTrump

Donald Trump, Presidente de EU.

¿Se pueden cambiar?

La aparente sugerencia del Presidente Trump de aplazar las elecciones del 3 de noviembre generó polémica.

-Una ley federal de 1845 estableció la fecha como el primer martes de noviembre cada cuatro años.

-La Constitución de EU faculta al Congreso a elegir el momento de los comicios generales, por lo tanto, el Presidente no puede modificar una elección por su cuenta.

-Aun promulgado un cambio en la ley federal por parte del Congreso, la modificación estaría sujeta a impugnación.

-Además de eso, la Carta Magna no contiene cláusulas para una demora al concluir el periodo del Mandatario en turno, que en el caso de Trump será el 20 de enero de 2021 al mediodía.

Impopular

Las encuestas colocan a Trump por debajo de su virtual contrincante.

-49.9 Joe Biden, Partido Demócrata.

-41.6 Donald Trump, Partido Republicano

Fuente: Promedio de encuestas de Real Clear Politics

¡Participa con tu opinión!