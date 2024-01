Veronica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Anclar salario mínimo, dos o tres puntos por arriba de la inflación corre el peligro de que este no recupere plenamente su poder adquisitivo, advirtió Andrés Peñaloza, ex presidente de la Conasami.

Afirmó que el salario mínimo debe cumplir con los principios constitucionales, es decir, que sea suficiente para cubrir las necesidades de una familia.

«El tema es no solo evitar que haya una pérdida del poder adquisitivo sino recuperar plenamente el poder adquisitivo y que los mínimos cumpla con los principios constitucionales.

«Los estudios dan cuenta que se necesitarían 650 a 750 pesos para cubrir las necesidades de una canasta básica de una familia con un salario mínimo», advirtió.

Añadió que el salario se ha recuperado apenas una tercera parte de lo que debería ser.

Peñaloza dijo que en este sexenio se logró equiparar el salario mínimo al de Guatemala, pero es insuficiente.

Con quien se debe medir México es con sus socios comerciales, ya que la brecha de los mínimos con ellos es de uno a 8.

Añadió que el Gobierno mexicano debería hacer una propuesta en el marco del TMEC, para fijar un salario mínimo regional y con ello acortar la brecha que existe con EU y Canadá.

Ricardo Barbosa, presidente de la comisión laboral de Coparmex, recordó que la propuesta para que el salario mínimo esté por arriba de la inflación ya es ley.

«El artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo en el 2021 se reformó y ya señala que el aumento al mínimo no puede ser por debajo de la inflación, ya pasó esa reforma y también el de las pensiones, en el 2020 se firmó la reforma a las pensiones, donde dice que del 2023 al 2030, los patrones estarán pagando una cantidad adicional para que los trabajadores puedan jubilarse con menos semanas cotizadas y con una cantidad más alta garantizada como mínimo», manifestó Barbosa.