Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un Juez federal desechó un amparo interpuesto por la ministra Yasmín Esquivel en contra de la reforma al reglamento de la UNAM que castiga los casos de plagio y que fue aprobada en marzo.

Dicha reforma, avalada por el Consejo Universitario, buscaba generar una estructura legal y académica que permitiera prevenir plagios académicos en la casa de estudios y, en su caso, contar con herramientas administrativas para aplicar sanciones.

Sin embargo, la ministra promovió una «medida cautelar», otorgada por el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, que mantiene congelada cualquier resolución sobre el tema.

La UNAM está impedida para dar conocer el dictamen académico elaborado por el Comité de Ética de la institución, en el cual se compararon las tesis tanto de la ahora ministra Esquivel como la que el alumno Édgar Ulises Báez presentó en 1986.

A raíz del caso Esquivel, la UNAM reformó en marzo sus reglas internas para poder anular títulos, exámenes y grados, incluso de egresados, que incurran en plagios u otras conductas deshonestas. Estas reglas no pueden ser aplicadas retroactivamente a la ministra.

El presunto plagio de la tesis fue revelado por el escritor Guillermo Sheridan el 21 de diciembre.

El 24 de febrero, el diario El País publicó que 209 de las 456 páginas de la tesis de doctorado de Esquivel, presentada en 2009, son copia fiel de textos de una docena de autores a los que no dio crédito, pero la Universidad Anáhuac respondió que sus normas sólo permiten sancionar a ex alumnos en los tres años siguientes a la presentación del examen.