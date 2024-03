CDMX.- Vin Diesel negó en nuevos documentos las acusaciones de agresión en su contra que trascendieron en una demanda presentada por su ex asistente, Asta Jonasson, el año pasado.

Con apoyo de sus abogados, la estrella de la franquicia de Rápidos y Furiosos (Fast & Furious) negó todas y cada una de las acusaciones formuladas por la demandante, en respuesta a la querella que enfrenta, buscando desestimar el caso, según informó New York Post.

La hermana del actor, Samantha Vincent, quien también figura entre las acusaciones como implicada en el despido injustificado de la ex asistente, también hizo la misma presentación para negar los dichos en la demanda, de forma individual.

La respuesta de Vin Diesel fue presentada el 25 de marzo, y en ella se mencionó que el despido de Jonasson se ejecutó a partir de «razones comerciales legítimas, que no eran un pretexto para tomar represalias, para tomar ciertas acciones laborales, si las hubiera».

La defensa de Jonasson respondió a la revista Rolling Stone con un comunicado sobre su postura relacionada a la negación de los cargos del actor de Hollywood.

«Esta respuesta es un ejemplo de la retórica de culpar a la víctima que a menudo puede surgir cuando las personas hablan sobre la agresión sexual. Estamos orgullosos de representar a la Sra. Jonasson y responsabilizar a Vin Diesel y a aquellos que permitieron y encubrieron su agresión sexual», mencionó el comunicado.

Jonasson acusó que en septiembre de 2010 fue contratada para trabajar como asistente del también productor de cine. Una semana después habría sido agredida por el famoso y posteriormente despedida por su hermana al resistirse a los tocamientos de Diesel. (Staff/Agencia Reforma)