Mariana Quintero Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- La Secretaría de Salud de Jalisco anunció que no aplicará la vacuna cubana Abdala contra Covid-19 que le entregó el Gobierno federal, debido a que ésta no ha sido avalada por la Organización Mundial de la Salud.

La dependencia de la administración del Gobernador emecista Enrique Alfaro, reportó el jueves -a través de un comunicado-, que rechazó un lote de dosis enviado por la Federación, tras argumentar que, de momento, no hay evidencia de que la vacuna sea eficaz ni segura.

En contraste, la vacuna, que de acuerdo con un artículo de la revista científica The Lancet es segura y eficaz, se aplica en las 24 clínicas del IMSS ubicadas en la entidad.

En el comunicado, el Secretario de Salud, Fernando Petersen, aclaró que la autoridad federal puso la vacuna Abdala a disposición del IMSS y el ISSSTE, pero que la población debe contar con toda la información «para que decida si desea o no aplicársela».

Al respecto, el IMSS en Jalisco informó que la medida forma parte de la Jornada Nacional de Vacunación contra Covid-19 y que el biológico se aplicará en clínicas y hospitales del Área Metropolitana de Guadalajara y del interior del estado.

Tal es el caso de la Clínica 48 del IMSS, en donde se instaló un módulo al que también tienen acceso los usuarios del Hospital 110, ubicado a un lado.

«Vimos ‘vacunación’ y preguntamos si estaban aplicando de Covid, porque hasta el mes pasado sólo tenían de influenza, y nos dijeron que sí que era la Abdala», relató Irma Santos, derechohabiente quien en conjunto con su esposo se aplicó la dosis.

La Cofepris aseguró que el biológico cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia.