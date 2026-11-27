Jorge Ricardo Agencia Reforma

CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó en definitiva un recurso de revisión promovido por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para obtener el reembolso colectivo por la cancelación de un concierto de Luis Miguel, programado para el 5 de diciembre de 2023 en León, Guanajuato.

Por unanimidad, los ministros avalaron la propuesta del presidente de la Corte, Hugo Aguilar, al considerar que el asunto no involucraba una interpretación constitucional, sino una cuestión procesal relacionada con la procedencia de una demanda individual o colectiva.

La controversia surgió luego de que las empresas Pars Productions y Funticket cancelaran la presentación en el Estadio Domingo Santana, sin efectuar los reembolsos correspondientes.

Según versiones extraoficiales, se comercializaron hasta 16 mil boletos, pese a que el recinto tenía capacidad para 11 mil personas, situación que llevó a Protección Civil a advertir que no existían condiciones para garantizar la seguridad de los asistentes.

La Profeco solicitaba la devolución íntegra del dinero, el pago de intereses legales, una bonificación del 20 por ciento y una indemnización por daños y perjuicios.

También planteó establecer medidas preventivas, como la contratación de seguros para proteger a los consumidores y prohibir la comercialización de espectáculos sin los permisos correspondientes.