Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) rechazó extorsionar a gasolineros o gaseros en el País, al tiempo que presumió que la institución no cuenta con ningún requerimiento por parte de la FGR.

«La Profeco no ha tenido un solo requerimiento por parte de la FGR por presuntas denuncias de supuestas extorsiones a gasolineros», afirmó David Aguilar Romero, titular de la Procuraduría en una misiva.

«Es del conocimiento de esta Procuraduría que la Secretaría de la Función Pública (SFP) no ha ejercido facultades de fiscalización sobre este tema, así como tampoco ha inhabilitado a servidores públicos con motivo de esas supuestas extorsiones».

Grupo REFORMA publicó que dueños de gasolineras y gaseras se han quejado de pagar una cuota de entre 13 mil y 35 mil pesos al mes a personal de la Profeco para evitar ser clausurados, según testimonios de personas que atestiguaron esa red de corrupción.

«Tomando en cuenta que los empresarios del sector combustibles conocen a la perfección los procesos de verificación, poseen los equipos jurídicos y las herramientas necesarias para presentar denuncias, es de ingenuidad básica dar por cierto que ceden extorsiones de personas que ni siquiera trabajan en la Profeco», añadió Aguilar.

Subrayó que los procesos de verificación de combustibles desde mayo de 2022 están a cargo de servidores públicos que fueron nombrados desde la Secretaría de Gobernación y que no son los que se citan en el reportaje.

Por separado, Armando Guzmán precisó que se desempeña como director de Verificación y Defensa de la Confianza de la Profeco, como se citó en la denuncia de la red.

«Mis funciones se encuentran establecidas puntualmente en el Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal de Consumidor en sus artículos 36,37 y 38, donde se desprende que no tengo atribuciones ni competencia en materia de combustibles (gas y gasolina), con ello asevero que no intervengo de ninguna manera en temas de combustibles, ni tengo relación con propietarios, distribuidores, dependientes o terceros relacionados con ese sector», indicó.