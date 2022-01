Verónica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La fuente de contagios de Covid-19 no ha sido la industria o los centros de trabajo, sino las fiestas y el transporte público, dijo Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

«La industria nacional no ha sido, ni los centros de trabajo, lo saben en Guanajuato, en Tamaulipas, Coahuila, Chiapas y Puebla.

«No hemos sido nosotros la fuente de contagios, más bien los eventos sociales, de manera privada, fiestas o el transporte público lo que han puesto este problema de contagio entre personas», señaló durante la presentación de la Convención de la Cámara a realizarse los días 24 y 25 de febrero.

Afirmó que en los centros de trabajo siguen todas las normas sanitarias y atienden los casos positivos.

«En las industrias valoramos mucho el factor humano, a los colaboradores, Ponemos todo tipo de medidas para evitar contagios y detectar algún caso de aquellos que se hayan contagiado en sus hogares o en algún otro lugar para que sean atendidos y no representen un riesgo», comentó.

Sobre las consecuencias de la pandemia en el sector privado, Castellanos Férez aseguró que se perdieron un millón de empresas, ya que de cinco millones de unidades económicas que existían antes de la pandemia, el número se redujo a cuatro millones.

«El impacto ha sido sectorial. Aquellos que están orientados a servicios, turismo, restaurantes, tuvieron un impacto directo, diferente a las que estaban orientados a alimentos, ya sean procesados o frescos, o aquellos que hacen insumos o dispositivos médicos», consideró.

¡Participa con tu opinión!