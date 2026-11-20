Staff Agencia Reforma

CDMX.- Un juzgado ordenó otras 36 horas de arresto contra el productor Luis de Llano, luego de rechazar la disculpa pública que ofreció a Sasha Sokol por considerar que no cumple con los términos establecidos en la sentencia dictada en su contra.

Mediante un comunicado, los abogados de la cantante informaron que la resolución, emitida el 17 de noviembre, también ordena retirar el video publicado en YouTube y presentar una nueva disculpa conforme a las disposiciones judiciales.

La defensa aclaró que no fue Sokol quien rechazó el mensaje, sino el propio juzgado, al determinar que el productor incumplió una medida de reparación derivada de los hechos acreditados durante el juicio.

De Llano argumentó que la disculpa ordenada era inconstitucional y representaba un riesgo de autoincriminación. Sin embargo, ambos planteamientos fueron desestimados por la autoridad judicial.

Según los representantes legales de Sokol, el productor ha presentado más de 30 escritos, apelaciones y amparos para modificar o evitar el cumplimiento de la sentencia, confirmada por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio de 2025.

Además, señalaron que el juzgado le ha requerido en 13 ocasiones acatar las disposiciones.

Los abogados advirtieron que nuevos incumplimientos podrían ocasionar consecuencias penales y reiteraron que el productor puede evitarlas si ofrece la disculpa pública conforme a lo ordenado.

Subrayaron que las posibles sanciones derivarían de su negativa a cumplir la resolución judicial, no de las acciones emprendidas por la cantante.