Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo General del INE rechazó suspender la difusión de las conferencias mañaneras, sin embargo, consejeros reiteraron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que debe mantener la neutralidad en el proceso electoral.

Luego de que PAN, PRI y PRD presentaron un acuerdo para que concesionarios de radio y televisión, así como el Gobierno federal, suspendieran, hasta el 3 de junio, la difusión de las mañaneras en todo el País, los consejeros advirtieron que en comicios de 2019 y 2020, el Tribunal Electoral estableció que no se puede suspender la difusión de las conferencias, pues no son propaganda, por lo que se debe analizar el contenido de cada una de ellas.

Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas del INE, informó que desde el 7 de septiembre, que arrancó el proceso electoral federal, a la fecha, se ha ordenado al Presidente eliminar o modificar 24 mañaneras por contener opiniones electorales.

En igual número de ocasiones se le ha ordenado al Mandatario no entrometerse en el proceso con sus declaraciones.

La alianza opositora aseguró que no pide cancelar dicho ejercicio, pero sí suspender su difusión porque, advirtió, López Obrador mantendrá su injerencia, pues ha omitido todas las órdenes del Instituto de no tocar asuntos electorales.

«La mañanera violenta la neutralidad gubernamental en una elección, esto está siendo vulnerado por el Presidente», afirmó el senador Germán Martínez

El perredista Guadalupe Acosta recordó a los morenistas que fue López Obrador el que impulsó, junto con el PRD, que el Presidente guardara silencio en una elección, y ahora pretende usar el poder a favor de una opción política.

El priista Hiram Hernández afirmó que, con sus mañaneras, el tabasqueño se entromete en comicios, y la autoridad electoral no hace nada.

«Habla de golpe de estado técnico porque si pierde la elección, él mismo va a usar sus violaciones flagrantes a la ley para querer anular la elección», alertó.

Morena y PT acusaron de ilegal pretender censurar al Presidente.

«Lo quieren amordazado, lo quieren silenciado. Pedirle que no hable, es el colmo del absurdo», dijo el petista Gerardo Fernández Noroña.

Para el morenista Mario Llergo, la Oposición no sabe a quién culpar del mal desempeño de su candidata, y por eso atacan al Mandatario.

Durante casi tres horas de dimes y diretes entre representantes de partidos, consejeros afirmaron que no podían pronunciarse en el fondo sobre la suspensión de la difusión de las mañaneras.

Sin embargo, llamaron al Mandatario, a los Gobernadores y funcionarios, a no usar su posición para beneficiar a partidos o candidatos.

El consejero Jaime Rivera dijo que las mañanera no sólo son usadas para temas gubernamentales, sino para influir en la contienda, lo cual es indebido.

«A 51 días (de la elección) es imperioso hacer un llamado a que todas las personas servidoras públicas se ajusten al orden constitucional, a fin de evitar un daño a los principios de imparcialidad», agregó el consejero Martín Faz.