CDMX.- Enrique Guzmán negó haber abusado o tenido una conducta inapropiada con su nieta, Frida Sofía, como ella aseguró hace unos días en una entrevista.

“En mi p… vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decírtelo de otra manera. No he podido más que ver su cara y verla crecer, es lo único que conozco de ella. No la he tocado nunca en mi vida.

“No soy capaz, no tengo manos para poder tocar a una niña, y menos lascivamente, con esa intención. No la conozco, no me entiendo así, no me veo así. No soy”, dijo el cantante en una entrevista.

Hace unos días, la hija de Alejandra Guzmán señaló a su abuelo de haberla manoseado cuando tenía 5 años.

Este jueves, el ex de Silvia Pinal estuvo en un programa de televisión abierta en el que dejó entrever que las declaraciones de Frida Sofía tenían un interés económico detrás.

“Sé, no sé desde cuándo porque no lo consulté con ella (Alejandra Guzmán), hace poco le retiró los gastos económicos.

“Si esa es la razón por la que le están moviendo el tapete a Frida, entonces ella está viendo con qué periodista se ensarta para que le den una lana para decir lo que ella quiera, o lo que el periodista quiera y de ahí sacar dinero para vivir, supongo yo”, sostuvo. (Fidel Orantes/Agencia Reforma)