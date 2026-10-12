Durante la misa dominical celebrada en la Catedral Basílica, el obispo Juan Espinoza Jiménez rechazó que sus pronunciamientos sobre la situación del país tengan intenciones políticas y lamentó que en redes sociales se difundan fragmentos de sus homilías para presentarlo como una figura con intereses políticos.
En su homilía y en un comunicado dirigido a la Diócesis, el prelado sostuvo que sus reflexiones responden a su responsabilidad de defender la dignidad humana, promover la justicia y señalar situaciones que afectan a la sociedad, sin pretender favorecer ni perjudicar a personas, partidos o grupos políticos.
Espinoza Jiménez consideró lamentable que sus expresiones sean utilizadas para desacreditarlo y aseguró que esta situación también afecta a otras personas interesadas en contribuir al bienestar de México.
Aseveró que «la verdad no hace mucho ruido» y que «la mentira argumenta», al defender el carácter pastoral de sus señalamientos sobre la violencia, la corrupción, la impunidad y la polarización en el país. Señaló que los ciudadanos no deben permanecer indiferentes ante el sufrimiento de las víctimas, las familias de personas desaparecidas y quienes enfrentan situaciones de injusticia.
En su mensaje, agradeció las muestras de solidaridad y las oraciones recibidas después de las amenazas difundidas en redes sociales. Sin embargo, pidió a los fieles dirigir sus plegarias principalmente hacia la Diócesis y el país, además de mantener la calma y evitar cualquier confrontación.
Asimismo, exhortó a los trabajadores de distintos oficios y profesiones, incluidos los servidores públicos, a desempeñar sus responsabilidades con honestidad y recordó que el compromiso con México debe reflejarse en acciones cotidianas orientadas al bien común.
Finalmente, llamó a fortalecer la unidad familiar, la solidaridad y la participación social, al considerar que la construcción de una sociedad más justa y pacífica requiere el compromiso de todos sus integrantes.
Durante la misa dominical celebrada en la Catedral Basílica, el obispo Juan Espinoza Jiménez rechazó que sus pronunciamientos sobre la situación del país tengan intenciones políticas y lamentó que en redes sociales se difundan fragmentos de sus homilías para presentarlo como una figura con intereses políticos.