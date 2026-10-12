Durante la misa dominical celebrada en la Catedral Basílica, el obispo Juan Espinoza Jiménez rechazó que sus pronunciamientos sobre la situación del país tengan intenciones políticas y lamentó que en redes sociales se difundan fragmentos de sus homilías para presentarlo como una figura con intereses políticos.

En su homilía y en un comunicado dirigido a la Diócesis, el prelado sostuvo que sus reflexiones responden a su responsabilidad de defender la dignidad humana, promover la justicia y señalar situaciones que afectan a la sociedad, sin pretender favorecer ni perjudicar a personas, partidos o grupos políticos.

Espinoza Jiménez consideró lamentable que sus expresiones sean utilizadas para desacreditarlo y aseguró que esta situación también afecta a otras personas interesadas en contribuir al bienestar de México.

Aseveró que «la verdad no hace mucho ruido» y que «la mentira argumenta», al defender el carácter pastoral de sus señalamientos sobre la violencia, la corrupción, la impunidad y la polarización en el país. Señaló que los ciudadanos no deben permanecer indiferentes ante el sufrimiento de las víctimas, las familias de personas desaparecidas y quienes enfrentan situaciones de injusticia.

En su mensaje, agradeció las muestras de solidaridad y las oraciones recibidas después de las amenazas difundidas en redes sociales. Sin embargo, pidió a los fieles dirigir sus plegarias principalmente hacia la Diócesis y el país, además de mantener la calma y evitar cualquier confrontación.

Asimismo, exhortó a los trabajadores de distintos oficios y profesiones, incluidos los servidores públicos, a desempeñar sus responsabilidades con honestidad y recordó que el compromiso con México debe reflejarse en acciones cotidianas orientadas al bien común.

Finalmente, llamó a fortalecer la unidad familiar, la solidaridad y la participación social, al considerar que la construcción de una sociedad más justa y pacífica requiere el compromiso de todos sus integrantes.