Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, negó que las negociaciones con Estados Unidos en materia de aranceles al acero, el aluminio y los automóviles mexicanos estén estancadas.

En conferencia luego de comparecer ante diputados con motivo del Segundo Informe de Gobierno, el funcionario federal rechazó también que exista una actitud en contra de que México tenga algún beneficio por parte del Secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick.

Ebrard dijo, por el contrario, considera al Secretario estadounidense un «buen amigo» e incluso informó que fue una pieza clave para lograr que más del 80 por ciento de las exportaciones de México hacia Estados Unidos no tengan arancel.

«Puedo decirte que lo considero un buen amigo, porque él fue una pieza clave junto con Jamieson Greer, los dos, para que México tenga lo que llamamos carve out en inglés y en español quisiera decirlo de esta manera, que el 85 o el 82 por ciento de lo que exportamos a Estados Unidos no tenga arancel.

«Entonces, yo nunca he advertido de su parte una actitud en contra de México, porque si no, no habríamos logrado esta solución en su momento», dijo.

El titular de la Secretaría de la Economía afirmó que tiene una comunicación fluida con Lutnick quien, afirmó, nunca le ha expresado estar en contra de reducir los aranceles.

Reiteró que el objetivo de México es reducir el arancel a automóviles de 25 a 15 por ciento, independientemente del contenido regional.

«Nunca me ha dicho que él se oponga a que se reduzca la 232. Estamos hablando de reducir, ¿cuál es el argumento mexicano? Reducir los aranceles respecto a automóviles de 25 por ciento a 15, independientemente del contenido regional.

«O sea, digamos, algo parecido a lo que le dieron a Corea del Sur. Nada más que hay que acordarnos que Corea del Sur o Japón, por ejemplo Japón, acordó invertir en Estados Unidos 500 mil millones de dólares. Y nosotros queremos que nos reduzcan la tarifa, pero no vamos a hacer una inversión de ese tamaño», señaló.

Dijo que la estrategia mexicana ante su principal socio comercial se llama «perseverar, sangre fría y convencer».

«¿Hay que descartar que vamos a lograr esa reducción? Claro que no, sino imagínate. De hecho, llevamos trabajando en ello ya más de un año. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Pues yo espero que sea pronto.

«Pero no veo que esté ni paralizada la negociación México-Estados Unidos, ni que estén paralizadas las conversaciones. Y tengo una visión razonablemente optimista de que algo vamos a lograr () Ahora sí que depende del Presidente Trump, depende de que se logren estas cosas, pero pues vamos en camino», sostuvo.

Cuestionado sobre sus aspiraciones para 2030, cuando se renovará la Presidencia de la República Ebrard, pidió ser borrado de la lista de aspirantes.

«En este momento yo estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Por favor, si quieres, quítame de la lista. Me harías un favor, quítame, bórrame», expresó Ebrard, quien fue festejado por su cumpleaños del pasado 10 de octubre por un grupo de legisladores de Morena.