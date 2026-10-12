Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que está en contra de la represión que aconteció en la manifestación por agua contaminada en Guadalajara y pidió al Gobernador de Jalisco explicar por qué utilizaron agua y gases lacrimógenos, además de que brinde el nombre de las personas detenidas.

«El Gobernador de Jalisco tiene que informar sobre este tema porque fue una decisión que ellos tomaron y tienen que informar las autoridades de Jalisco: por qué tomaron esta decisión y las personas detenidas. Y, al mismo tiempo, que den los nombres de todas las personas detenidas. Sí, muchas veces las la fuerza pública debe contener, pero una cosa es contener y otra cosa es reprimir. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con la represión. Y, en este caso, el Gobierno de Jalisco tiene que explicar y no quiero entrar en un debate particular de la Presidenta con el Gobernador Lemus.

«Nosotros no estamos de acuerdo con la represión, incluso cuando ponemos las vallas aquí en Palacio Nacional que algunos nos critican. (…) No estamos de acuerdo tampoco con el uso de la violencia en las manifestaciones. Nosotros creemos y siempre hemos creído en las manifestaciones pacíficas. Entonces, no debe haber represión y debe abrirse el diálogo y tampoco debe haber manifestaciones violentas. Y, en este caso particular, pues debe explicar el Gobierno de Jalisco. Es una responsabilidad de ellos explicar por qué utilizaron agua y gases lacrimógenos, y es que los utilizaron para afrontar una manifestación», comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal dijo que el tema del agua deberá tratarse entre el Gobierno estatal en conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y rechazó los esquemas que buscan privatizar el líquido.

«En Jalisco, se está viviendo un tema relacionado con la contaminación del agua. El Gobernador ha estado planteando una serie de soluciones, me lo planteó un día que estuvimos en Jalisco. Yo le dije que en principio pues habría que platicarlo con la Comisión Nacional del Agua. El día de hoy, tienen una reunión parte del equipo del Gobernador con la Comisión Nacional del Agua.

«Sólo lo que no estamos de acuerdo es apoyar la privatización de ningún del servicio del agua. Y que, en todo caso, técnicamente resolvamos conjuntamente con recursos comunes el problema de la contaminación del agua en Jalisco, que es un problema y hay que atenderlo.

«Ese es un proyecto que tiene que resolverse y el Gobernador tiene otro proyecto. Y él quiere financiarlo bajo un esquema, nosotros no estamos de acuerdo en que ese esquema represente la privatización de los servicios. Hay esquemas de financiamiento que pueden llevar a la operación privada de del agua. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que discutir con él, esos esquemas de financiamiento», agregó.