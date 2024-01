Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El ex ministro Arturo Zaldívar se dijo en contra de que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos mediante voto popular, como lo ha planteado el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«No podría ser una elección abierta en la que cualquier persona se pueda inscribir para ser candidato a ministro o a ministra, quizá tendría que ser una elección indirecta. Si esto fuera, qué tipo de elección, con qué garantías, qué requisitos», dijo Zaldívar durante el encuentro en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), en el foro «Hacia una reforma nacional de la justicia».

Para llevar a cabo una reforma, indicó, se podría considerar un mecanismo de elección indirecta, por lo que rechazó que cualquier persona pudiera contender por un cargo de este tipo.

Se dijo a favor de analizar como podría mejorarse el proceso para integrar la SCJN, pero también otros organismo judiciales.

El pasado mes de noviembre, Zaldívar renunció a la Suprema Corte para sumarse al equipo de campaña de la aspirante morenista Claudia Sheinbaum. En su lugar fue nombrada como ministra Lenia Batres.

Con familiares de presos

Zaldívar se reunió con familiares de personas encarceladas injustamente en el Estado de México.

Tras participar como moderador en mesa de trabajo «Democratización del Poder Judicial Federal» en la UAEM, el ex ministro escuchó testimonios de madres de presos, las cuales llevan 230 días en paro frente a Palacio de Gobierno, en demanda de la libertad de sus familiares.

Al terminar el evento, Zaldívar aseguró que entre las fallas del sistema judicial se encuentra el hecho de castigar a las personas más vulnerables, en situación de pobreza y mayoritariamente inocentes.

«Tenemos un sistema que castiga la pobreza, que no la delincuencia; que es especialmente cruel con las mujeres y que tiene las cárceles llenas de inocentes o de personas que no tienen sentencia, simplemente porque no tienen recursos para poderse defender», dijo.

«En la propuesta que esperamos hacer, ojalá encontremos una solución para esta tragedia para tantas familias mexicanas».

Zaldívar aseguró que las reformas al sistema judicial deben contemplar los casos de las personas que se encuentran encarceladas.

Con información de Montserrat Peñaloza