José Hiram Alvarado Dominguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO, negó tener negocios con Jorge Amílcar Olán Aparicio, haber intervenido para conseguirle contratos públicos o estar involucrado en el llamado huachicol fiscal.

En respuesta a los señalamientos en su contra, López Beltrán reconoció que conoce al empresario desde hace algunos años en Villahermosa, Tabasco, pero aseguró que su relación surgió por amistades en común y no por intereses comerciales.

«La relación se dio por amigos en común y porque su esposa estudió conmigo en la escuela primaria», explicó.

Rechazó que él o su familia hayan utilizado sus vínculos políticos para beneficiar a particulares mediante contratos gubernamentales.

«No tenemos ninguna relación tampoco con los negocios o empresas de Jorge Amílcar Olán Aparicio», sostuvo.

«No está de más aclarar, como lo hicimos hace más de dos años, que nunca tuvimos conocimiento ni intercedimos o recomendamos a nadie para obtener ningún tipo de contrato o negocio con la administración pública federal o local», afirmó.

López Beltrán rechazó que existan acuerdos con socios o prestanombres para obtener beneficios económicos y sostuvo que las acusaciones en su contra carecen de pruebas.

«No somos iguales, no somos traficantes de influencias ni participamos en ningún acto de corrupción como pretenden sin pruebas acusarnos», expresó.