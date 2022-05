Antonio Baranda Agencia Reforma

Mazatlán, México.-Luego de que se evidenció la existencia de un retén de hombres armados en el Triángulo Dorado de Sinaloa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que grupos delictivos tengan tomados territorios en esa entidad.

Tras supervisar las obras de la Presa Picachos, en este Municipio, el Mandatario también negó que haya un problema de seguridad en la entidad y argumentó que «a veces hay confusiones».

Sobre la presencia de este grupo que interceptó a reporteros ¿Es un problema de seguridad aquí en Sinaloa, qué ocurrió?, se le preguntó cuando salía de la presa en una camioneta.

«No, es que hay en algunos lugares del País, no solo en Sinaloa, personas que están actuando pensando que se debe de cuidar una región, que no lleven armas y a veces hay confusiones, pero en general todo bien», sostuvo.

¿No es que los grupos delictivos estén tomando ciertos territorios de Sinaloa?

«Eso es lo que dicen los conservadores, eso es lo que ellos dicen, no les crean a los conservadores porque si ustedes le creen. Los conservadores pueden tener problemas, me refiero a que les produzcan confusión».

¿Los grupos delictivos no tienen control de territorios del País?

«No, no, no. Eso lo piensan los conservadores. Ya yo no soy, yo no soy Felipe Calderón. Ya, para que quede claro. Y no hay en el Gobierno, ¿cómo se llama el que ya está preso allá?, García Luna, ya no hay».

Cuestionado sobre el uso de uniformes y equipos tácticos militares en el retén ilegal que se montó en Badiraguato, el Presidente dijo que está mal, aunque señaló que eso también sucede en Jalisco y otras partes.

«Está mal, no debe de suceder, pero no sólo es el caso de Sinaloa. Yo les diría ¡Arriba Sinaloa!», expresó.

A pregunta expresa, López Obrador aseveró que durante su gira por Sinaloa -que realizó básicamente por aire- se sintió «seguro, seguro» y muy feliz.

«La gente de Sinaloa es buena, es trabajadora, siempre nuestros adversarios los conservas, (conservadores) van a buscar algo, siempre van a buscar algo para cuestionarnos, pero también están en su derecho».

¿Salió todo bien en su visita?

«Todo bien, más que bien, seguimos bateando arriba de .400 ya», añadió.

