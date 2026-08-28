Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL. -La gira que celebra los 50 años de Menudo y que encabeza René Farrait junto a otros ex menudos fue rechazada por Johnny Lozada, no así la invitación de cantar con Tatiana hoy ante los regios. y le cumplirá.

«Yo no estoy ahí, nosotros no estamos ahí», dijo Johnny al confirmar que ni él ni sus compañeros y amigos Ricky Meléndez y Miguel Cancel estarán en la gira que recorrerá ciudades de Estados Unidos y se presentará en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México el sábado 28 de noviembre.

¿Te invitó René al tour?, fue la pregunta.

«No, las personas que están organizando eso sí nos hicieron acercamiento, pero entendimos que no era conveniente», respondió.

El ex Menudo, llegará a Monterrey para unirse al concierto que ofrecerá Tatiana hoy en el Dion Live Center, donde interpretarán, por vez primera, en un show en vivo, el éxito «Cuando Estemos Juntos».

«De más está decir que estoy súper contento de que Tatiana me haya dado la oportunidad de regresar a los escenarios con ella y cantar un tema que hace años que no lo hacíamos, creo que esta será la primera vez de que la vamos a interpretar en vivo», expresó Johnny en una entrevista vía Zoom.