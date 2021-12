Alerta la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a la ciudadanía en general, para que extreme precauciones y no se dejen engañar en la presente temporada, al ser una de las épocas preferidas por los delincuentes. El comisario Osvaldo Mata Luna, indicó que han detectado un incremento en casos de reportes de personas estafadas al momento de vender o comprar algún vehículo.

Dentro del modus operandi de los delincuentes, se encuentran automóviles de modelos recientes ofertados por medio de páginas de internet a precios inferiores al costo promedio. Una vez que el interesado hace contacto con los supuestos vendedores, éstos solicitan el depósito de alguna cantidad que puede llegar con el argumento de respetar el trato, sin embargo, una vez que el depósito queda reflejado, el comprador pierde contacto con los vendedores, sin que exista alguna dirección física o mayores datos.

De la misma manera, se han reportado casos en los cuales las personas al momento de vender su automóvil, son engañados por el comprador, quien aparenta hacer un depósito electrónico el cual si bien se ve reflejado en la cuenta del vendedor, al momento de acudir a la institución bancaria para realizar el retiro del efectivo, es alertado que la transacción no fue exitosa. Otra de las modalidades identificadas para engañar a las personas, tiene que ver con unidades de motor ofertadas a precios inferiores al promedio, sin embargo, son unidades que cuentan con alguna alteración en su número de serie o que incluso tienen reporte de robo en otras entidades. Por lo anterior, la Policía Estatal, recomendó a las personas a que antes de comprar algún vehículo, se aproximen con algún oficial para que mediante previa consulta en el Sistema Plataforma México, los uniformados puedan verificar si el auto a adquirir se encuentra en regla, o en su caso presenta alguna inconsistencia. De la misma manera, se recomienda no depositar dinero alguno y en el caso de pretender vender algún automóvil, asegurarse que efectivamente el dinero de la transacción haya quedado depositado de manera correcta.

«Nos pueden solicitar apoyo en cualquier momento, verificamos que se encuentre todo en regla y así evitar que se den más casos como los reportados. Es una temporada donde por el flujo de mayor dinero, debemos extremar precauciones al momento de comprar o vender», explicó.