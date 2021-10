María Azucena Vásquez Mendoza Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Gobierno federal quiere recaudar más el próximo año por impuestos a pesar de la crisis, pero debido a la situación actual este año ni siquiera ha alcanzado su objetivo, advierte México Evalúa.

Para el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el gravamen de mayor importancia para el Gobierno federal, la estimación del próximo año es que haya un crecimiento de 4.8 por ciento, equivalente a 94 mil millones de pesos, contra lo presupuestado este año, de acuerdo con el Paquete Económico 2022.

Sin embargo, para este 2021, aunque se estimaba un aumento anual del 3.9 por ciento contra el resultado de 2020, al cierre de julio apenas creció 0.7 por ciento, menciona México Evalúa en su análisis «Los ingresos en el Presupuesto 2022: en espera de la gran hazaña».

«La escasa recuperación del ISR está relacionada con la destrucción de empresas durante la pandemia y con la pérdida de empleos formales», señala.

De acuerdo con el Estudio de la Demografía de los Negocios del Inegi, en 2020 cerraron definitivamente poco más de un millón de micro, pequeños y medianos establecimientos, lo que se compensó parcialmente con el nacimiento de 619 mil nuevos negocios.

«Con la pandemia se dieron cambios muy profundos en la forma en que concurren algunos aspectos de la vida de nosotros y eso tiene un impacto económico, por ejemplo, el sector servicios no se ha recuperado plenamente, no todos los sectores se han recuperado completamente, entonces, habría que ver cómo los hábitos de consumo van a seguir impactando», comentó Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

Sin embargo, recordó, una menor recaudación de ISR empezó en 2019 por varios factores, entre ellos, la desconfianza en el actual Gobierno federal y sus políticas económicas.

A esto se sumará el efecto adverso de la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo para regresar el monopolio a la Comisión Federal de Electricidad que afectará la competitividad y dañaría la recaudación de ISR, sostuvo.

«Esto asusta, genera desconfianza, el ver cómo una reforma que llevaba seis años de implementación se está echando para atrás, cómo se toman decisiones desde el Gobierno que pueden cambiar la ruta de un sector muy importante del País, eso puede asustar inversiones, aunque no se vean los problemas prácticos ya el próximo año», explicó.

Añadió que la creación del Régimen Simplificado de Confianza (RSC) es la principal apuesta para incrementar la recaudación de ISR, ya que se pretende incorporar 30 millones de nuevos contribuyentes entre 2022 y 2026, según el propio SAT, advierte México Evalúa.

Por ello, este nuevo régimen no tendrá mucho que ver en el incremento proyectado para este año, se lee en el análisis.

Asimismo, aunque el SAT ha sido efectivo en incrementar el número de contribuyentes activos registrados, esto no se traduce en que crezca el porcentaje de los que pagan impuestos, lo que tampoco ayuda a la proyección estimada para 2022, mencionó Campos.

De acuerdo con un análisis de México Evalúa, en 2019, se registraron 77.4 millones de contribuyentes activos y solamente el 5.3 por ciento de ellos presentó su declaración anual para el pago de impuestos, señaló.