El Cabildo de Aguascalientes aprobó por mayoría el proyecto de Ley de Ingresos para 2027, que estima una recaudación de 5 mil 511 millones 928 mil 491 pesos, sin nuevas contrataciones de deuda pública y con ajustes en tarifas, derechos ambientales, trámites de construcción y sanciones administrativas.

Se plantea mantener las tasas base de los impuestos y aplicar un incremento general de 4.5% en cuotas y tarifas de derechos y aprovechamientos, conforme a la previsión inflacionaria de los Criterios Generales de Política Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Entre los cambios, la Secretaría de Desarrollo Urbano propone un cobro adicional por cada metro cuadrado excedente cuando se soliciten incrementos al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) o al Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS). Las tarifas serían de 500 pesos para vivienda popular, 750 pesos para nivel medio y mil pesos para residencial.

También se incorpora una licencia de construcción mediante sobre cerrado para casas habitación unifamiliares en zonas urbanas consolidadas, condominios o fraccionamientos nuevos, con un costo propuesto de 74 pesos por metro cuadrado.

Además, se agregan sanciones en materia de fraccionamientos y condominios mediante nuevos numerales en el artículo 103, conforme al Código Urbano del Estado.

En materia ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable propone elevar de 12.60 a 15 pesos por metro cuadrado el cobro por remoción de cubierta vegetal o suelo. Asimismo, el costo relacionado con el derribo de fronda de árboles protegidos, como mezquites, pirules y eucaliptos, aumentaría de 20 a 30%.

La iniciativa también contempla actualizar multas, recargos y gastos de ejecución. En este último rubro, el cobro mínimo por requerimiento pasaría de 139 pesos en 2026 a 145 pesos en 2027.

De acuerdo con el dictamen, los ingresos proyectados financiarán servicios municipales como seguridad pública, recolección de residuos, mantenimiento de parques y jardines, operación del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes y obra pública.

Tras su aprobación en el Cabildo, el proyecto será remitido al Congreso del Estado para su análisis y eventual aprobación. Las tarifas y modificaciones propuestas aún deberán completar el procedimiento legislativo para entrar en vigor durante el ejercicio fiscal 2027.