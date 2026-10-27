El Cabildo de Aguascalientes aprobó por mayoría el proyecto de Ley de Ingresos para 2027, que estima una recaudación de 5 mil 511 millones 928 mil 491 pesos, sin nuevas contrataciones de deuda pública y con ajustes en tarifas, derechos ambientales, trámites de construcción y sanciones administrativas.
Se plantea mantener las tasas base de los impuestos y aplicar un incremento general de 4.5% en cuotas y tarifas de derechos y aprovechamientos, conforme a la previsión inflacionaria de los Criterios Generales de Política Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Entre los cambios, la Secretaría de Desarrollo Urbano propone un cobro adicional por cada metro cuadrado excedente cuando se soliciten incrementos al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) o al Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS). Las tarifas serían de 500 pesos para vivienda popular, 750 pesos para nivel medio y mil pesos para residencial.
También se incorpora una licencia de construcción mediante sobre cerrado para casas habitación unifamiliares en zonas urbanas consolidadas, condominios o fraccionamientos nuevos, con un costo propuesto de 74 pesos por metro cuadrado.
Además, se agregan sanciones en materia de fraccionamientos y condominios mediante nuevos numerales en el artículo 103, conforme al Código Urbano del Estado.
En materia ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable propone elevar de 12.60 a 15 pesos por metro cuadrado el cobro por remoción de cubierta vegetal o suelo. Asimismo, el costo relacionado con el derribo de fronda de árboles protegidos, como mezquites, pirules y eucaliptos, aumentaría de 20 a 30%.
La iniciativa también contempla actualizar multas, recargos y gastos de ejecución. En este último rubro, el cobro mínimo por requerimiento pasaría de 139 pesos en 2026 a 145 pesos en 2027.
De acuerdo con el dictamen, los ingresos proyectados financiarán servicios municipales como seguridad pública, recolección de residuos, mantenimiento de parques y jardines, operación del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes y obra pública.
Tras su aprobación en el Cabildo, el proyecto será remitido al Congreso del Estado para su análisis y eventual aprobación. Las tarifas y modificaciones propuestas aún deberán completar el procedimiento legislativo para entrar en vigor durante el ejercicio fiscal 2027.
El Cabildo de Aguascalientes aprobó por mayoría el proyecto de Ley de Ingresos para 2027, que estima una recaudación de 5 mil 511 millones 928 mil 491 pesos, sin nuevas contrataciones de deuda pública y con ajustes en tarifas, derechos ambientales, trámites de construcción y sanciones administrativas.