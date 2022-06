CDMX.- El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que lo que vive su país no es una película, sino su dura realidad.

Ese fue el mensaje del mandatario en un video durante la gala encabezada por Sean Penn y su organización Community Organized Relief Effort (CORE), con la que recaudaron 2.5 millones de dólares para ayudar a Ucrania en su defensa contra los ataques de Rusia.

«Esta es nuestra realidad. No son efectos especiales, no son gráficos de computadora. Todo eso que ven es nuestra realidad», señaló Zelensky, después de compartir una serie de imágenes de la destrucción de su país.

El gobernante agradeció también la ayuda de la comunidad artística en Estados Unidos, en especial a Sean Penn.

A la cena de gala acudieron celebridades como la actriz Sharon Stone y el actor Patrick Stewart con su esposa.

El propio Sean Penn se encargó de conducir la ceremonia, realizada en el Hollywood Palladium de Los Ángeles.

El actor recordó cómo fundó CORE para ayudar al pueblo haitiano afectado por el terremoto de 2010 y toda la ayuda que ha recibido de políticos y celebridades en estos 12 años.

«Camino hoy en este edificio y pienso cómo hemos logrado llegar hasta aquí», compartió Penn, quien filmó un documental precisamente sobre la invasión rusa a Ucrania en sus primeros días.

En la gala del viernes, el ex presidente Bill Clinton entregó un reconocimiento al inversionista Frank Giustra; John Legend interpretó un solo de piano, mientras el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, reconoció a CORE por ayudar a la gente durante la pandemia de COVID-19.

La velada, además de la participación de las celebridades, también contó con una subasta de artículos, cuyas ganancias serían para la fundación. (Staff/Agencia Reforma)

