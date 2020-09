Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El famoso cheque que la Fiscalía General de la República (FGR) entregó al Gobierno federal y que, supuestamente, pagaría los premios de la rifa del avión presidencial fue rechazado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

Bajo la gestión de Jaime Cárdenas, el Indep decidió devolverlo a la FGR porque los 2 mil millones de pesos no contaban con la figura legal de un “aseguramiento”, que es producto de un presunto delito.

Documentos oficiales revelan que en junio pasado, el Indep solicitó a la FGR enviarle sobre la legalidad para disponer de los recursos y el destino que debían dar al dinero.

La Fiscal Emma Vásquez respondió el 1 de julio que hasta ese momento no existía legalmente el aseguramiento.

“En la carpeta de investigación no existe acuerdo de aseguramiento, respecto de la cantidad de 2 mil millones de pesos, que fue consignada al Indep”, dijo la fiscal.

Ante dicha respuesta, el director Corporativo de Bienes del Indep, Andrés Álvarez Kuri, decidió regresar el cheque.

Esta respuesta ocasionó que el 22 de julio el Indep decidiera regresar los recursos a la Fiscalía, mediante un oficio en el que solicitó con urgencia al Ministerio Público Federal indicarle fecha y hora para formalizar su devolución.

“Este instituto solo cuenta con atribuciones para recibir y administrar numerario (dinero efectivo) asegurado en procedimientos penales federales, hasta en tanto la autoridad competente determine el destino, situación que no es aplicable en el caso que nos ocupa”, dijo por escrito Andrés Álvarez Kuri, director Corporativo de Bienes del instituto.

Hasta el momento, la FGR mantiene los recursos en una cuenta abierta en la sucursal 116 de BBVA Bancomer y se encuentran en un limbo legal que impide sean utilizados por el Gobierno.

La empresa Telra Ralty entregó el 10 de febrero a la Fiscalía los 2 mil millones de pesos, como parte de un acuerdo reparatorio dentro de la indagatoria por la indemnización que pagó el Infonavit a esa compañía.