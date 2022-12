Una persona resultó lesionada, luego de que se impactaran frontalmente una camioneta pick up y un automóvil, en la carretera estatal No. 30, que conduce al poblado de El Salitre, en el municipio de Asientos.

Fue el pasado sábado a las 19:00 horas, cuando se reportó al número de emergencias 911 que a la altura del poblado de El Salitre se había registrado un aparatoso accidente automovilístico, en el que había varias personas lesionadas.

Por tal motivo, se trasladaron al lugar de los hechos los policías preventivos de Asientos y policías estatales, además de una ambulancia del ISSEA.

Al hacer su arribo, se percataron de que en la carretera estatal No. 30 se habían impactado de frente una camioneta Ford F150 pick up, color rojo, con placas de circulación del estado de California, Estados Unidos, y un automóvil Nissan Áltima, color blanco y con matrícula de Aguascalientes.

Cabe destacar que el conductor de la camioneta, quien dijo llamarse Antonio, de 34 años, resultó con una herida cortante en la cabeza, por lo que fue atendido en el mismo lugar por los técnicos en urgencias médicas, negándose a ser trasladado a algún hospital.

Por su parte, la conductora del coche Nissan Áltima, quien fue identificada como Erika Guadalupe, de 19 años, sufrió solamente golpes leves, debido a que llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Se logró establecer que el accidente se originó cuando la camioneta Ford F150 pick up, que conducía Antonio, intentó rebasar sin precaución un vehículo que iba adelante, pero, debido a que la maniobra la realizó sin precaución, al invadir el carril contrario de circulación se impactó de frente contra el automóvil Nissan Áltima.