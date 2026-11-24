El machismo y la misoginia continúan siendo factores estructurales que propician la violencia contra las mujeres, por lo que las estrategias institucionales deben enfocarse no sólo en atender denuncias, sino también en combatir las conductas sociales que reproducen las agresiones, señaló Wilfrido Salazar Rule, abogado y activista especialista en derechos humanos.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, consideró que Aguascalientes mantiene pendientes en materia de prevención y atención de la violencia familiar y de género. Indicó que, aunque instituciones como el Centro de Justicia para las Mujeres brindan atención a las víctimas, sus capacidades resultan insuficientes ante la dimensión del problema. Señaló que la entidad continúa entre las que registran mayores niveles de violencia familiar y advirtió que muchas mujeres tienen miedo de denunciar a sus agresores, situación que genera un subregistro de casos.

Existen estudios sociológicos que indican que una mujer puede experimentar al menos tres episodios de violencia antes de decidir acudir ante las autoridades. Salazar Rule consideró que el debate sobre las posibles denuncias falsas no debe desviar la atención de la magnitud de las agresiones que enfrentan las mujeres ni de las condiciones que dificultan su erradicación.

Sostuvo que las políticas públicas deben trascender la atención posterior a las agresiones e incorporar acciones preventivas dirigidas a modificar los patrones culturales asociados con el machismo y la misoginia. Advirtió que mientras no se atiendan las causas estructurales de la violencia de género, las agresiones continuarán.