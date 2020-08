Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido del Trabajo superó al PRI en número de integrantes en la Cámara de Diputados, convirtiéndose en tercera fuerza política, con lo que podrá reclamar la presidencia de la Mesa Directiva el próximo lunes.

El PT incorporó a su bancada a Mauricio Toledo, ex delegado en Coyoacán, y a Héctor Serrano, ex secretario de Gobierno en la Ciudad de México, quienes acumulan diversos señalamientos de corrupción en sus cargos previos.

Ambos dejaron el PRD para unirse a la mayoría y se presentaban como independientes, porque en Morena los vetaron por su historial.

En los últimos meses se sumaron al PVEM sin incorporarse oficialmente, pues con ellos empezaron a firmar iniciativas y pronunciamientos.

Reginaldo Sandoval, coordinador parlamentario del PT, informó a la Mesa Directiva las nuevas altas en su bancada, con un oficio fechado el día 27, pero que fue entregado ayer a las 13:50 horas.

Los candidatos para presidir la Mesa son Gerardo Fernández Noroña, Benjamín Robles, Oscar González Yáñez y el mismo Sandoval.

El PT también sumó al morenista Manuel López Castillo, y a José Ángel Pérez Hernández, quienes estaban en el PES, con lo que se completa la bancada petista con 47 integrantes, mientras que el PRI se queda con 46.

Con esto, Morena queda en el límite, con 250 diputados y ya no tiene la mayoría absoluta, con lo que perdería la posibilidad de retener la presidencia de la Junta de Coordinación Política un año más.

De 33 diputados que tenía hace un año, en los últimos meses la fracción del PT fue sumando diputados de Morena y del PES para alcanzar su objetivo de desplazar al PRI.