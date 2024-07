Jesús Guerrero Agencia Reforma

CHILPANCINGO, Guerrero.- Tras un fin de semana de violencia extrema en Acapulco, donde 11 personas fueron asesinadas y desmembradas en su mayoría, la Alcaldesa morenista Abelina López Rodríguez reconoció que no puede sola con la inseguridad en el puerto.

«(La violencia) me rebasa en facultades», admitió la Edil, quien señaló a la Fiscalía General del Estado (FGE) como la institución encargada de investigar y perseguir los delitos.

López Rodríguez señaló que el Gobierno municipal que preside tiene facultades para prevenir los delitos y también para infraccionar a la gente que tira basura o que «hace sus necesidades en la calle».

«Cada quien debe de asumir lo que le toca, quizá los más vulnerables siempre son los municipios, porque dicen: ‘ah, es el Alcalde’. Es la Fiscalía la que debe de realizar la investigación, los municipios no tenemos ese nivel de investigación porque entonces que me permitan ser Fiscal para que yo investigue; se requiere de que cada quien asuma lo que le toca y dejar de echarnos la culpa», reprochó.

Sobre los asesinatos en Acapulco y las mantas que este fin de semana aparecieron y que son atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Alcaldesa dijo que ella se enteró a través de las redes sociales.

«No se supone que la Fiscalía (de Guerrero) debe de tener información real, yo no la tengo, uno las ve porque las comparten en las redes. Por eso digo que cada quien debe asumir lo que le toca», expresó la morenista tras un recorrido en colonias en las que entregó obras sociales.

Asimismo, reconoció que en Acapulco hay un despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional desde noviembre del 2023 después del huracán «Otis».

«Pero también ellos (la GN) son seres humanos, como pueden duermen, como pueden comen, pero a partir de la construcción de los 21 cuarteles ya se les va a generar un lugar que les permita el descanso», mencionó.