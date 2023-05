María Fernanda Tellez Albarran Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que la familia de Ricardo O’ Farrill comentara que el comediante estaba siendo tratado por un equipo de profesionales, ahora el standupero utilizó sus redes sociales para comentar que se encuentra bien.

«Agradezco de manera infinita todos los mensajes de apoyo, los comments y todas las llamadas telefónicas que he recibido de cada uno de ustedes. Ya sean Familiares, seguidores, amigos y/o conocidos se me llenan de awita los ojos cuando medio me asomo a leerlos porque prefiero seguirme desintoxicando de las malditas redes sociales etc. Quisiera notificar que me encuentro bien», escribió.

Ricardo O’ Farrill realizó transmisiones en vivo donde contaba que tuvo un altercado en la tornaboda de Mau Nieto lo que causó que quiera hacer justicia, así que relató lo que supuestamente sucede con los standuperos Sofía Niño de Rivera, Daniel Sosa, Mau Nieto e Isabel Fernández.

«Los ama su compa Richie. Ya contaré a detalle toda esta experiencia mediante la pasión que le pongo a las cosas que ejecuto con dicha y me atrevo a llamar Arte», agregó.

Anteriormente Ricardo O’ Farrill compartió conversaciones que tuvo con los comediantes donde lo amenazan de muerte y había asegurado que procedería legalmente.