Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El ex Presidente Enrique Peña Nieto reapareció públicamente en Italia, donde fue captado en una fiesta acompañado por Avishai Neriah, empresario israelí vinculado a la venta del software espía Pegasus y señalado en investigaciones relacionadas con presuntos sobornos al ex Mandatario mexicano.

La aparición ocurre después de que una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), publicada en julio de 2025, documentara que una empresa relacionada con empresarios israelíes involucrados en la comercialización de Pegasus recibió contratos millonarios durante el gobierno de Peña Nieto.

De acuerdo con la investigación, el 31 de julio de 2018, cuatro meses antes de concluir el sexenio, la Secretaría de Gobernación otorgó un contrato por 4.2 millones de dólares a través de Air Cap, empresa vinculada al empresario israelí Uri Ansbacher, investigado por presuntamente haber sobornado a Peña Nieto para concretar la venta del malware espía.

Air Cap acumuló entre 2017 y 2020 asignaciones directas por casi mil millones de pesos de gobiernos priistas, incluida la administración de Peña y la del entonces gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.

La empresa también mantuvo vínculos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Documentos obtenidos por MCCI muestran que la administración federal terminó de pagar en 2020 el contrato firmado durante el sexenio anterior. Además, entre 2019 y 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional le envió al menos cuatro invitaciones para cotizar servicios.

Las invitaciones terminaron después de que, en 2021, una investigación periodística internacional vinculó a Air Cap con la triangulación de contratos para Pegasus.

El caso tomó otro giro en abril de 2025, cuando el SAT incluyó a Air Cap en su listado definitivo de empresas que simularon operaciones. La autoridad señaló ausencia de activos, personal e incapacidad material para realizar las actividades facturadas.

Pese a los millonarios contratos, la empresa había reportado como domicilios oficinas virtuales y modestos departamentos.