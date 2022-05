Rolando Chacón Agencia Reforma

SALTILLO, Coahuila.- Humberto Moreira, ex dirigente nacional del PRI y ex Gobernador de Coahuila acusado del desvío millonario de recursos estatales conocido como el «moreirazo», reapareció ayer y se lanzó contra su cuñada, Carolina Viggiano, candidata a la gubernatura de Hidalgo por la alianza PRI-PAN-PRD, y contra su hermano Rubén.

«Yo tengo un cirio pascual para que gane Julio Menchaca (de Morena) en Hidalgo», declaró al visitar la ciudad para la ceremonia luctuosa al ex Gobernador Eliseo Mendoza.

Tras afirmar que sigue todos los días las mañaneras de AMLO, con quien simpatiza, Moreira criticó la alianza en Hidalgo y deseó la derrota de la esposa de su hermano, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.

«Yo no escogí a mi cuñada, yo escogí a mi esposa y ella me escogió a mí, pero no, ni a los hermanos escoge uno», expresó.

«En Hidalgo va a ganar Julio Menchaca dos a uno, un hombre honesto, un hombre preparado».

Y sin mencionarlo por su nombre, acusó a su hermano de cambios en el sistema de seguridad estatal que provocaron el asesinato de su hijo José Eduardo, en 2012.

«Cuando yo fui Gobernador había Generales (en las policías). Al que puse de Gobernador… corrió a los Generales. Inventó ahí un tema de seguridad y en eso mataron a mi hijo», dijo.

