Elizabeth García Agencia Reforma

Lolita Ayala reapareció ante el ojo público en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en silla de ruedas y con oxígeno.

La conductora alertó a las cámaras de televisión que se encontraban presentes, quienes se acercaron para preguntarle sobre su condición médica.

«Estoy bien, ahorita ya me puse tapabocas porque parece que el Covid está de regreso… el oxígeno solamente lo uso en la Ciudad de México porque me afecta la altura, ahorita que voy a salir me lo quito, es solo para el aeropuerto», dijo.

La periodista tiene dificultades para caminar desde el accidente de helicóptero que sufrió en 2015, cuando viajaba junto al político César Duarte, en Chihuahua y luego, en 2021, vivió una caída en su casa, la cual agravó el problema.

Lolita dio más detalles de las operaciones a las que necesita someterse.

«Estoy coja, por eso ando en silla de ruedas, la caída del helicóptero y cuando me rompí el fémur no me dejaron bien y me tienen que volver a operar, pero yo ya no quiero.

«Tienen que mover el hueso que quedó fuera del fémur, no sé si es riesgoso, pero debe serlo», agregó.