Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX.- John Williams, de 94 años, sorprendió al público del Hollywood Bowl al subir al podio durante el concierto Maestro of the Movies: A Tribute to John Williams, pese a no figurar entre los participantes anunciados.

El compositor apareció durante el bis y dirigió a la Filarmónica de Los Ángeles en “The Imperial March”, pieza de Star Wars: El Imperio contraataca. Videos difundidos en redes sociales muestran al músico recibiendo una ovación de pie mientras miles de sables de luz iluminaban el anfiteatro.

David Newman estuvo al frente del programa principal, presentado por la actriz y cineasta Bryce Dallas Howard. El repertorio recorrió la trayectoria de Williams con obras de E.T., Encuentros cercanos del tercer tipo, Tiburón, Harry Potter, Star Wars, Superman y Jurassic Park. La música estuvo acompañada por más de 50 minutos de fragmentos cinematográficos editados especialmente, un récord para este tipo de conciertos en el recinto.

La serie se realizó del 4 al 6 de septiembre y los primeros 500 asistentes de cada función recibieron sables de luz. Williams no dirigía en público desde febrero de 2024, en el Carnegie Hall. Regresó al ciclo tras cancelar su participación de julio de 2024 por un problema de salud no especificado.