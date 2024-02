Sandra Ivette Acevedo Barrón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-Después de ser la triunfadora del premio Grammy más importante de la noche, Taylor Swift estuvo al centro de las críticas de los internautas por ignorar la presencia de Céline Dion, la estrella que le entregó el gramófono.

Este domingo 4 de febrero, la intérprete de «My Heart Will Go On» reapareció en el escenario de la entrega 66 de los premios de la Academia de Grabación, donde rindió un pequeño discurso de agradecimiento hacia sus fans y su público por el recibimiento, pues los presentes en la gala le respondieron con aplausos y vitoreos como señal de apoyo.

La presencia de Céline Dion acaparó comentarios en redes sociales como X, debido a que la cantante lució un buen semblante, dos años después de compartirle al mundo su batalla con el Síndrome de Persona Rígida.

Dion se encargó de presentar a los nominados, y a la ganadora, en la categoría a Álbum del Año, sin embargo, el furor que desató la mención terminó en un mal momento.

Durante la entrega del galardón, Céline Dion fue apartada de los abrazos que repartió Swift antes de brindar su discurso de agradecimiento. En las imágenes, se observa que la estrella del momento abraza a su equipo de producción, incluido Jack Antonoff, y hasta incluye a Lana del Rey, con quien colaboró en el tema «Snow On The Beach» del álbum ganador. Sin embargo, la cantautora de «Shake It Off» al parecer olvidó saludar a Dion, quien se mantuvo alejada de la celebración del equipo de la novia de Travis Kelce.

El hecho de que la famosa de 34 años le hiciera un desaire a Céline Dion desató diversos comentarios en redes sociales, donde los usuarios criticaron la reacción de Swift.

«Taylor Swift recibe su Grammy de manos de la más grande de todos los tiempos Céline Dion y ni siquiera hace contacto visual con ella. Irrespetuosa», «Taylor Swift ignoró por completo que Céline Dion le estaba dando el #Grammy al Mejor Álbum del Año. Ni gracias le dijo», «Yo admiro profundamente a Taylor Swift pero esta tremenda grosería a Céline es INACEPTABLE», «Te está entregando el premio una leyenda viviente y lo hace parecer como si se la entregara una edecán», fueron algunos de los comentarios hacia la cantante.

¿Buscó Taylor disipar el daño?

Aunque momentos después de finalizada la entrega de los Grammy, la prensa estadounidense publicó una fotografía donde Swift fue captada abrazando a la intérprete de «It’s All Coming Back to Me Now», la muestra de afecto no fue suficiente para resarcir las críticas.

En la fotografía, amabas aparecen sonrientes, mientras Swift abraza a la cantante desde el hombro hacia la cintura, con Dion respondiéndole el abrazo.

Por su parte, las ‘swifties’, mejor conocidas como las fans de Taylor, han argumentado que la famosa si estuvo manifestando respeto hacia Céline, pues antes de recibir el gramófono, es decir, durante la presentación de la canadiense, Swift la aplaudió y coreó el tema «The Power of Love».

Hasta el momento, ninguna de las dos estrellas ha dado alguna declaración al respecto.