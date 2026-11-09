CDMX. -Tras varios meses alejada del ojo público, Ariana Grande reapareció el domingo en el programa The Tonight Show with Jimmy Fallon, junto a Robert De Niro y Ben Stiller, sus compañeros de reparto en la película La Nueva Focker.

Los tres protagonistas unieron sus voces para interpretar el villancico «O Christmas Tree», destacando la actuación de la ganadora de dos premios Grammy. La secuela de Los Pequeño Focker (2010) llegará a los cines el 25 de noviembre.

El segmento comenzó durante el monólogo del presentador del programa: tras comentar que el espíritu navideño le había contagiado las ganas de cantar, el trío del filme apareció en escena.

Grande y Stiller se turnaron para interpretar partes de la canción, aunque el momento culminante llegó cuando De Niro hizo playback en la última frase, logrando que pareciera que tenía una voz sorprendentemente buena.

El trío participó en una entrevista con Fallon para hablar sobre esta secuela, la cuarta entrega de la saga La Familia de mi Novia. En la película, Grande interpreta a la novia del hijo del personaje de Stiller.