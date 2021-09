Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-La historia de Vicente Fernández, desde su infancia en Jalisco, lleno de necesidades y carencias, hasta que se convirtió en el ícono de la música ranchera a nivel mundial, podrá apreciarse en una bioserie de Netflix.

Caracol Televisión, empresa colombiana que recientemente se ha posicionado como líder en producción de biopics, será la encargada de producir el proyecto sobre el “Charro de Huentitán”.

De acuerdo con Caracol Televisión, la serie, cuyo proceso tuvo inicio en 2019, tendrá 36 capítulos con locaciones en México y Estados Unidos.

“Lo conocemos como estrella de la música, del cine y de la vida pública, pero no conocemos su historia. Por eso, y con el firme propósito de que ahora no solo sea una historia latina sino completamente universal, decidimos contarla y llevar al ícono, su vida y su música a todos los rincones del mundo”, dijo Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión.

Aunque no confirmó el elenco, la empresa sí aseguró que el talento será primordialmente mexicano. Se especula que Jaime Camil daría vida a Chente.

El rodaje comenzaría a finales de este mes en México. Representantes de filmaciones de Jalisco compartieron que el tema de esta producción está en revisión.

Caracol Televisión ha producido bioseries como Pablo Escobar: El Patrón del Mal y Bolívar, además de la primera película colombiana nominada al Óscar, El Abrazo de la Serpiente.

Permanece en terapia intensiva

Tras 45 días en el hospital, Vicente Fernández continúa en terapia intensiva.

Según el informe de su estado de salud, el cantante de “La Ley del Monte” sigue con respiración a través de traqueostomía, con periodos intermitentes de apoyo y respiración espontánea, continuando con su rehabilitación pulmonar.